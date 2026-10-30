Склады топлива и пшеницы на берегу Красного моря: Судан выступил с предложением Путину

Судан предложил России создать свободную экономическую зону в Красном море Фото: REUTERS.

Председатель Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан предложил создать свободную экономическую зону на побережье Красного моря и пригласил к участию в проекте Россию. Об этом он заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать для того, чтобы создавать там склады с топливом и пшеницей», — подчеркнул он.

Предполагается, что реализация инициативы позволит оптимизировать логистику и создать хаб для поставок энергоресурсов и продовольствия в регион.

Напомним, Путин встретился с аль-Бурханом в пятницу, 30 октября. В ходе встречи российский лидер заявил, что Россия выступает за прекращение боевых действий в Судане и внимательно следит за ситуацией в этой африканской стране.