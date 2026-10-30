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НовостиВ мире30 октября 2026 10:45

Основатель бесконечного круиза, застрявшего в Камбодже, свалил вину на Трампа

Около 200 путешественников высадили с лайнера Odyssey после приостановки работы компании Villa Vie Residences
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
Основатель бесконечного круиза, застрявшего в Камбодже, свалил вину на Трампа

Основатель бесконечного круиза, застрявшего в Камбодже, свалил вину на Трампа

Фото: Тимур ХАНОВ..

Около 200 пассажиров круизного лайнера Odyssey оказались в Камбодже после того, как компания Villa Vie Residences объявила о приостановке работы и потребовала от путешественников покинуть судно. Основатель оператора Микаэль Петтерсон признал ответственность за произошедшее, однако связал финансовый крах проекта с резким ростом цен на топливо из-за войны США с Ираном. Об этом пишет Daily Mail.

«Я чувствую себя ужасно. Я злодей этой истории, но делаю все возможное, чтобы помочь пассажирам», — заявил Петтерсон. По его словам, если бы Дональд Трамп не развязал войну на Ближнем Востоке, компания могла бы продолжить кругосветное путешествие.

Компания объяснила остановку круиза подорожанием топлива. Если раньше расходы на него составляли в среднем 1,8 тысячи долларов в месяц на одну каюту, то в некоторых азиатских портах они выросли до 6–8 тысяч долларов.

Ранее KP.RU писал, что около 200 пассажиров лайнера Villa Vie Odyssey высадили в камбоджийском порту после того, как компания столкнулась с финансовыми трудностями. Путешественникам дали всего восемь часов на сборы, а некоторые из них ранее продали жилье, чтобы оплатить многолетний круиз.