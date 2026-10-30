В Египте в ДТП с автобусом погибли трое, пострадали россияне. Фото: Mohamed Ahmed/XinHua/Global Look Press

На египетской трассе Рас-Гариб — Хургада автобус врезался в грузовик с песком. Три человека в результате ДТП погибли, ещё 25 получили травмы, среди пострадавших — трое граждан России. Об этом РИА Новости рассказал источник в департаменте здравоохранения провинции Красное море.

Авария произошла на 95-м километре дороги. Помимо россиян, медицинская помощь понадобилась гражданам Италии и Франции. Большинство туристов отделались ушибами и порезами, но часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Состояние иностранцев оценивается как стабильное, некоторых выпишут уже в ближайшие часы.

По сообщениям местных СМИ, водитель грузовика задержан полицией.

Ранее на трассе N1 в ЮАР произошла страшная авария. Два микроавтобуса столкнулись лоб в лоб, после чего в них врезалась третья машина. Погибли по меньшей мере 21 человек.