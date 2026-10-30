В Европе признали победу экономики России: у Брюсселя кончаются деньги на Украину Фото: REUTERS.

У Евросоюза в скором времени могут закончиться свободные средства для дальнейшего финансирования Украины на фоне назревающего бюджетного кризиса. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

Авторы материала отмечают, что российская экономика и политическая система оказались гораздо устойчивее, чем ожидалось Брюсселем. При этом европейская оборонная промышленность так и не смогла обеспечить потребности Украины в вооружениях.

«А теперь назревающий европейский финансовый кризис означает, что довольно скоро не останется свободных средств для дальнейшего финансирования Украины», — говорится в публикации.

Издание также обращает внимание на энергетическую политику Евросоюза. По оценке авторов, выбранный Брюсселем курс позволил России сохранить значительные денежные поступления, несмотря на 22 пакета западных санкций.

В The Spectator считают, что президент США Дональд Трамп, призывая к скорейшему мирному урегулированию, фактически признает тупиковое положение украинского конфликта. По мнению издания, боевые действия лучше завершить до того, как у Владимира Зеленского закончатся деньги и людские ресурсы.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли найти новые источники финансирования Украины. Европейские лидеры поручили Еврокомиссии изучить возможности покрытия бюджетных потребностей Киева в 2027 году. Вопрос дополнительного выделения средств отложили до следующего саммита, который должен состояться в конце года.