Лев XIV может стать первым проголосовавшим на выборах в США папой Римским Фото: REUTERS.

Папа Римский Лев XIV (в миру Роберт Фрэнсис Прево) может стать первым понтификом, который проголосует на выборах в США. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на местное ведомство по организации выборов.

В публикации отметили, что папа зарегистрирован избирателем в Иллинойсе и 3 октября запросил бюллетень для участия в предстоящих промежуточных выборах с доставкой в Ватикан.

По данным ведомства, которое организует выборы и обрабатывает почтовые бюллетени в округе Уилл, заполненный бюллетень от понтифика пока не поступил. При этом если Лев XIV проголосует, то станет первым предстоятелем Каталической церкви, принявшим участие в выборах в США.

Как писал сайт KP.RU, 14 октября у Льва XIV обнаружили злокачественную опухоль в правом легком. По данным Ватикана, понтифику удалили нижнюю долю правого легкого с помощью видеоассистированной техники. Исследование тканей во время операции подтвердило предварительный диагноз врачей — аденокарциному легкого, одну из разновидностей рака.