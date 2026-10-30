Россиянам назвал ежедневные действия для профилактики инсульта

Важно регулярно измерять артериальное давление, даже если нет никаких жалоб. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

Инсульт может произойти внезапно, однако многие факторы риска накапливаются годами. Невролог Али Исмаилов рассказал, какие действия важно сделать частью повседневной жизни для профилактики инсульта. Об этом пишет Lenta.ru.

«Достаточно ли мы двигаемся? Как питаемся? Следим ли за массой тела? Курим ли? На первый взгляд это обычные бытовые вопросы. Но именно ответы на них во многом определяют риск развития не только инсульта, но и сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний», – отметил Исмаилов.

По словам врача, важно регулярно измерять артериальное давление, даже если нет никаких жалоб. Повышенные показатели могут годами оставаться незамеченными. Также специалист порекомендовал больше двигаться. Например, быстрая ходьба по 30 минут пять дней в неделю соответствует минимальной норме умеренной физической активности.

Исмаилов подчеркнул, что профилактикой нужно заниматься заранее, не дожидаясь появления болезни. Врач может выявить факторы риска, назначить обследования и лечение, но следить за давлением, соблюдать рекомендации, правильно питаться и отказываться от вредных привычек человеку приходится самостоятельно.

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