Путин поблагодарил лидера Мадагаскара за регистрацию в республике РПЦ Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирина за регистрацию в республике Русской православной церкви (РПЦ), которая насчитывает уже 1,5 тысячи прихожан.

Российский лидер отметил, что в апреле Русская православная церковь получила статус юридического лица на Мадагаскаре.

"Хочу вас за это поблагодарить, это важное событие, с учетом того, что количество прихожан РПЦ на острове превышает полторы тысячи человек", - сказал Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства отметил, что Мадагаскар — важный партнер России. По его словам, Россия готова развивать гуманитарные связи и сотрудничество в энергетике, геологоразведке, сельском хозяйстве и здравоохранении с республикой.

Президент Мадагаскара, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение и выразил готовность в дальнейшем развивать сотрудничество между странами.