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НовостиЗвезды30 октября 2026 11:22

Тимма при жизни выдал Седоковой доверенность представлять его интересы на 20 лет

Адвокат Стукалова заявила, что певица гасила ипотечные долги мужа
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Тимма при жизни выдал Седоковой доверенность представлять его интересы на 20 лет

Тимма при жизни выдал Седоковой доверенность представлять его интересы на 20 лет

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Баскетболист Янис Тимма при жизни оформил на свою супругу Анну Седокову доверенность с широкими полномочиями сроком на 20 лет. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда Москвы, где рассматривается иск родственников спортсмена к певице.

Представитель артистки адвокат Татьяна Стукалова попросила суд приобщить документ к делу, отметив, что Седокова гасила ипотечные долги мужа, исполняя его кредитные обязательства.

В свою очередь сторона истца заявила о несогласии с этой позицией. По словам адвоката Маргариты Гавриловой, доверенность не дает права распоряжаться деньгами спортсмена. Представители Тиммы также запросили банковские проверки по счетам певицы до и после подачи заявления о разводе.

Рассмотрение громкого дела о наследстве и финансовых обязательствах продолжится 20 ноября.

Напомним, родственники Тиммы хотят взыскать с Седоковой 37 млн рублей. Тем временем ее адвокат назвала заявления семьи баскетболиста о спорном имуществе «фантазиями». Отмечается, что певица приобрела недвижимость до брака, и у каждого из супругов было свое добрачное имущество.