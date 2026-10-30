Тимма при жизни выдал Седоковой доверенность представлять его интересы на 20 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Баскетболист Янис Тимма при жизни оформил на свою супругу Анну Седокову доверенность с широкими полномочиями сроком на 20 лет. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда Москвы, где рассматривается иск родственников спортсмена к певице.

Представитель артистки адвокат Татьяна Стукалова попросила суд приобщить документ к делу, отметив, что Седокова гасила ипотечные долги мужа, исполняя его кредитные обязательства.

В свою очередь сторона истца заявила о несогласии с этой позицией. По словам адвоката Маргариты Гавриловой, доверенность не дает права распоряжаться деньгами спортсмена. Представители Тиммы также запросили банковские проверки по счетам певицы до и после подачи заявления о разводе.

Рассмотрение громкого дела о наследстве и финансовых обязательствах продолжится 20 ноября.

Напомним, родственники Тиммы хотят взыскать с Седоковой 37 млн рублей. Тем временем ее адвокат назвала заявления семьи баскетболиста о спорном имуществе «фантазиями». Отмечается, что певица приобрела недвижимость до брака, и у каждого из супругов было свое добрачное имущество.