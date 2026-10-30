В Европе готовятся к новой волне протестов: что стало причиной

Bloomberg: Европа готовится к новым протестам из-за роста стоимости жизни Фото: REUTERS.

В европейских странах ожидается новая волна массовых акций протеста, вызванных недовольством ростом цен и снижением уровня жизни. О рисках социальных волнений пишет агентство Bloomberg.

В пятницу и субботу, 30 января и 1 ноября, тысячи жителей Франции, Германии и Италии планируют выйти на улицы, чтобы выразить протест против экономической политики властей.

В Испании правоохранительные органы уже переведены в режим повышенной готовности: в Мадриде опасаются беспорядков на фоне трагедии с крушением скоростного поезда, унесшим жизни 69 человек.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил об «очень высоком риске общественных беспорядков» в выходные дни. По его словам, радикальные группы призывают к уличным акциям с «агрессивными призывами к восстанию». Власти также опасаются, что празднование Хэллоуина в субботу, 1 ноября, может служить прикрытием для провокаций и насилия.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не смог однозначно ответить, присоединился бы он к протестам учащихся, если бы ему было 17 лет. Он отметил, что это очень личные вещи, зависящие от множества обстоятельств, таких как влияние друзей или личное недовольство ситуацией.