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НовостиЗдоровье30 октября 2026 13:05

Нарколог объяснил, как самостоятельно оценить риск алкоголизма

Нарколог Исаев: Месяц без алкоголя поможет проверить себя на зависимость
Анастасия ПИГИНА
Постоянные мысли об алкоголе, раздражительность и тревога могут указывать на проблему.

Постоянные мысли об алкоголе, раздражительность и тревога могут указывать на проблему.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Алкогольная зависимость не всегда заметна самому человеку. Иногда тревожными сигналами становятся потеря контроля над количеством выпитого и постоянное желание употреблять спиртное. Врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев рассказал, как оценить свои отношения с алкоголем. Об этом пишет Lenta.ru.

«Получается ли выпить ровно столько, сколько планировали, или регулярно выходит больше? Пробовали ли вы сократить употребление, но не смогли? Возникает ли сильное желание выпить, которое трудно отложить? Можете ли вы представить отдых или встречу с друзьями без алкоголя?» – предложил задуматься специалист.

По словам нарколога, поводом насторожиться может стать ситуация, когда человек регулярно выпивает больше запланированного, безуспешно пытается отказаться от спиртного или продолжает употреблять его, несмотря на проблемы со здоровьем и отношениями.

Исаев также посоветовал попробовать на время отказаться от спиртного, например на месяц, и понаблюдать за своими ощущениями. Постоянные мысли об алкоголе, раздражительность и тревога могут указывать на проблему. Однако даже успешный отказ от выпивки на такой срок не исключает зависимости.

Ранее психиатр Вилков объяснил, как признаки алкогольной зависимости могут долгое время оставаться незаметными для самого человека и его близких.