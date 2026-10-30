Финнов спросили о звонке Путину: результат опроса оказался неожиданным

Ilta-Sanomat: Большинство финнов поддержали телефонный разговор Стубба с Путиным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Большинство жителей Финляндии одобрили телефонный разговор президента страны Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Ilta-Sanomat, проведенного 28–29 октября.

Согласно исследованию, 75% участников полностью или частично согласились с тем, что Стубб правильно поступил, позвонив российскому лидеру вместе с норвежским премьером. Не поддержали это решение 13% опрошенных, еще 12% затруднились с ответом. Опрос провела компания Taloustutkimus среди 1,1 тысячи человек.

Напомним, телефонный разговор Путина с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии состоялся 27 октября. Инициаторами беседы выступили Хельсинки и Осло, а стороны договорились продолжать прямые контакты.

Стубб назвал беседу с российским президентом откровенной и содержательной. В канцелярии финского лидера также уточнили, что разговор был связан в том числе и с предстоящими встречами в Абу-Даби.