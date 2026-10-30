США щелкнули Европу по носу за антироссийскую риторику: Русских советуют не дразнить Фото: REUTERS.

Пентагон призвал европейских союзников по НАТО «не дразнить русских» и снизить градус антироссийской риторики. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с содержанием закрытых переговоров.

По данным агентства, в последние недели представители американского военного ведомства обратились к властям Литвы, Латвии и Эстонии. В Вашингтоне считают, что некоторые резкие заявления европейских политиков о России не укрепляют, а подрывают безопасность континента.

Просьбы передавались во время двусторонних встреч. Одним из представителей США, поднявших этот вопрос, стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби. В частности, американская сторона советовала эстонской делегации соблюдать сдержанность в публичных выступлениях.

«Мы помогаем вам. <...> Только не поднимайте шум», — так один из европейских чиновников передал посыл Вашингтона.

Как уточняет Reuters, американских представителей насторожили высказывания о том, что Россия якобы загнана в угол и прибегает к отчаянным действиям.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не стремится к войне с Европой, но готова ответить на любой вызов. Такое предупреждение прозвучало 29 октября на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Глава государства также рассказал о недавних телефонных разговорах с руководителями Финляндии и Норвегии. По его словам, Москва поддерживает шаги по восстановлению отношений с европейскими странами, в том числе в двустороннем формате.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Москва не видит необходимости в участии представителей Евросоюза в переговорах по Украине. По словам представителя Кремля, Брюссель занимает позицию, направленную на продолжение конфликта. При этом Песков противопоставил подход европейских политиков позиции США, которые, по его оценке, стремятся к мирному урегулированию. Заявление прозвучало 29 октября.

Еще 27 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Вашингтон при президенте Дональде Трампе выступил за диалог с Москвой по украинскому урегулированию, тогда как европейские страны долгое время отказывались от таких контактов. По словам дипломата, теперь лидеры ЕС пытаются включиться в переговорный процесс, однако не предлагают принципиально нового подхода к мирным инициативам.