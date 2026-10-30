Названа рыба, которая может помочь справиться с перееданием

Диетолог посоветовала есть камбалу два-три раза в неделю. Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Осенью аппетит может усиливаться, а стресс и плохое настроение нередко заставляют чаще тянуться к еде. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Цуканова рассказала, как включение камбалы в рацион может помочь контролировать пищевые привычки и не набирать лишний вес. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Камбала поможет пережить осенний рост аппетита без лишнего веса: в этой рыбе содержится 55 мкг хрома – полная суточная норма микроэлемента, который помогает сдерживать тягу к вредным перекусам», – рассказала эксперт.

По словам специалиста, привычка заедать переживания может привести к перееданию и набору веса. В такие моменты еда становится способом быстро поднять настроение и снять напряжение. Цуканова отметила, что камбала содержит белок и хром, который участвует в углеводном обмене. В 100 граммах этой рыбы примерно 16-18 граммов белка и всего 2-3 грамма жира, а калорийность не превышает 90 килокалорий.

Диетолог посоветовала есть камбалу два-три раза в неделю, например на ужин. По ее словам, рыбу лучше готовить на пару или запекать в духовке. Также в ней содержатся витамины группы B и омега-3 жирные кислоты, необходимые для нормальной работы нервной системы.

Ранее диетолог Смирнова также рассказала, что регулярное употребление рыбы может помочь поддерживать нормальное артериальное давление.