Криптобиржа Binance заявила, что приступила к возврату активов после взлома. Фото: Jared Hui/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криптобиржа Binance сообщила, что приступила к возврату активов после взлома. Об этом криптобиржа сообщила РИА Новости.

Отмечается, что криптобиржа зарезервировала для этого более 6,3 миллиардов долларов собственных средств и продолжает совместную работу с правоохранительными органами, эмитентами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и другими участниками индустрии для отслеживания.

Как ранее писал сайт KP.RU, криптовалютная биржа Binance пообещала полностью покрыть потери от хакерской атаки за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU. На данный момент Binance расследует несанкционированный вывод средств со своей платформы.

Кроме того, ранее криптобиржа Grinex сообщила о масштабной хакерской атаке, в результате которой были похищены средства пользователей на сумму более миллиарда рублей. Биржа передала информацию о произошедшем правоохранительным органам