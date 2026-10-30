Минсельхоз прокомментировал ситуацию с красной икрой

Лут: Минсельхоз выяснит, как быть с красной икрой на фоне изменения климата Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Минсельхоз подумает, как решить вопрос с красной икрой в контексте изменения климата и снижения улова лососевых. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила журналистам.

"У нас меняется климат. Лосось не зашел. Ну вот не зашел и все... Не хотелось бы, конечно, оставаться без красной икры. Будем думать, что с этим делать, но это природа", - сказала она.

Ранее сообщалось, что лососевая путина в этом году в России сложилась неудачной, в то время как вылов составил около 100 тысяч тонн. Среди причин называли изменение климата.

При этом руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее заявил, что красной икры на российском рынке достаточно для удовлетворения спроса.

В свою очередь исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков заявил, что красная икра с российских прилавков не пропадет, но кошельки покупателей ждет неприятный сюрприз.