В Кремле дали оценку предстоящим трехсторонним переговорам по Украине

Ушаков заявил, что переговоры РФ-США-Украина имеют решающее значение Фото: REUTERS.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что планируемые переговоры Россия-США-Украина имеют решающее значение.

"Конечно", - прокомментировал он тот факт, что от США зависит очень многое в судьбе Украины.

По его словам, Россия планирует именно при посредничестве США проводить трехсторонние переговоры с украинцами, которые имеют в общем-то решающее значение для всего, что происходит в эти дни, в эти годы.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля отметил, что относительно точной даты возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нечего сказать.

Ушаков прокомментировал информацию Financial Times о том, Европа все-таки может получить место за столом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что имеется договоренность о возобновлении переговоров в трехстороннем формате.