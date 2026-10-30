В Кремле дали оценку предстоящим трехсторонним переговорам по Украине

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести" заявил, что планируемые переговоры Россия-США-Украина имеют решающее значение.
"Конечно", - прокомментировал он тот факт, что от США зависит очень многое в судьбе Украины.
По его словам, Россия планирует именно при посредничестве США проводить трехсторонние переговоры с украинцами, которые имеют в общем-то решающее значение для всего, что происходит в эти дни, в эти годы.
Как писал сайт KP.RU, ранее представитель Кремля отметил, что относительно точной даты возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока нечего сказать.
Ушаков прокомментировал информацию Financial Times о том, Европа все-таки может получить место за столом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, подчеркнув, что имеется договоренность о возобновлении переговоров в трехстороннем формате.