Верховный суд не отменил приговор полицейским за убийство свидетеля

Экс-полицейских отправили в тюрьму. Фото: Управление судебного департамента НСО

Верховный суд признал законным суровый приговор бывшим полицейским из Новосибирской области, сообщает КП-Новосибирск. Два экс-майора получили длительные сроки за убийство местного жителя, совершенное больше десяти лет назад.

Громкая криминальная история началась зимой 2013 года в селе Яркуль Усть-Таркского района. Местный житель Владимир Поторокин устроил пьяный дебош, из-за чего на место вызвали экипаж полиции. Весной того же года тело мужчины нашли в отдаленном месте, которое местные жители называют «Пионерским лагерем».

Как установили следствие и суд, сотрудники райотдела Кунц и Бороздин вывезли задержанного за село и расправились с ним. Мотивом стало то, что Поторокин в машине начал хвастаться своей осведомленностью. Он заявлял, что знает правду об исчезновении школьницы Наташи Матюхиной в 2010 году, и намекал на причастность самих силовиков.

Суды нескольких инстанций сочли вину обвиняемых доказанной. Кунцу назначили 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а Бороздину — 15 лет и 6 месяцев. Кроме того, оба экс-офицера лишены званий. Теперь Верховный суд поставил точку в этом затянувшемся деле, оставив приговор без изменений.

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