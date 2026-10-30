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НовостиПолитика30 октября 2026 12:28

Азербайджан отправил Украине груз с электрооборудованием на 1,5 млн долларов

Азербайджан отправил Украине девять трансформаторов и 186 километров кабелей
Семен ЗИМИН
Азербайджан отправил Украине груз с электрооборудованием на 1,5 млн долларов

Азербайджан отправил Украине груз с электрооборудованием на 1,5 млн долларов

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь на 1,5 миллиона долларов — энергетическое оборудование. Об этом сообщил посол республики на Украине Сеймур Мардалиев, пишет Minval.

В груз вошли девять трансформаторов, 186 километров кабелей и распределительные устройства. По словам дипломата, речь идет именно о гуманитарной поставке.

Новость появилась на фоне того, что российские удары заметно влияют на состояние украинской энергетики. 23 октября в Вышгороде под Киевом взорвалась подстанция — и в столице начались перебои с электричеством.

В Кремле между тем настаивают: российские военные бьют только по военным и околовоенным объектам на Украине. А вот ВСУ, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, продолжают атаковать мирную инфраструктуру в российских городах.