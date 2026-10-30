От масла до муки: как хранить продукты, чтобы они не стали опасными

Неправильное хранение продуктов повышает риск пищевого отравления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Неправильное хранение продуктов не только ухудшает их вкус, но и повышает риск пищевого отравления. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Не стоит хранить открытое растительное масло возле плиты, на свету, потому что оно портится, прогоркает, и вообще происходит утрата органолептических свойств. Очищенные орехи, тем более если они были запакованы в пакете либо вы их почистили и оставили в открытом пакете, лучше так не держать», - рассказал эксперт.

По его словам, даже неправильное хранение муки может привести к ее порче из-за окисления жиров. К тому же, на столе нельзя надолго оставлять скоропортящиеся продукты, особенно в жаркую погоду.

«Если скоропортящаяся пища из открытых консервов стояла больше 2 часов снаружи, то есть при температуре 20-30 градусов, есть шанс, что она будет чем-то заражена. Если температура больше 32 градусов, то даже одного часа может быть достаточно, потому что бактерии очень быстро размножаются», - предупредил врач.

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