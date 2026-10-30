Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2026 12:36

От масла до муки: как хранить продукты, чтобы они не стали опасными

Неправильное хранение продуктов повышает риск пищевого отравления
Елизавета БУБНОВА
Неправильное хранение продуктов повышает риск пищевого отравления

Неправильное хранение продуктов повышает риск пищевого отравления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Неправильное хранение продуктов не только ухудшает их вкус, но и повышает риск пищевого отравления. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков.

«Не стоит хранить открытое растительное масло возле плиты, на свету, потому что оно портится, прогоркает, и вообще происходит утрата органолептических свойств. Очищенные орехи, тем более если они были запакованы в пакете либо вы их почистили и оставили в открытом пакете, лучше так не держать», - рассказал эксперт.

По его словам, даже неправильное хранение муки может привести к ее порче из-за окисления жиров. К тому же, на столе нельзя надолго оставлять скоропортящиеся продукты, особенно в жаркую погоду.

«Если скоропортящаяся пища из открытых консервов стояла больше 2 часов снаружи, то есть при температуре 20-30 градусов, есть шанс, что она будет чем-то заражена. Если температура больше 32 градусов, то даже одного часа может быть достаточно, потому что бактерии очень быстро размножаются», - предупредил врач.

Как KP.RU писал ранее, бесконтрольный прием биодобавок и препаратов с йодом может спровоцировать ухудшение состояния при некоторых заболеваниях щитовидной железы.