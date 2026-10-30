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НовостиПолитика30 октября 2026 12:41

Новак: киевский режим в очередной раз пытается наносить удары по российским НПЗ

На одном заводе, атакованном ВСУ, есть небольшие повреждения, заявил Новак
Вениамин ЗАХАРОВ
Новак: киевский режим в очередной раз пытается наносить удары по российским НПЗ

Новак: киевский режим в очередной раз пытается наносить удары по российским НПЗ

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Киевский режим в очередной раз пытается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Да, сегодня была еще атака на российские НПЗ, на четыре перерабатывающих завода. Точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, а в целом наша система защиты, ПВО сработала», - сказал Новак.

По его словам, украинские беспилотники в пятницу, 30 октября, атаковали три российских НПЗ и один газохимический комплекс.

Кроме того, правительство России готовится продлить запрет на экспорт дизеля до конца января 2027 гоад. Новак заверил, что будет сделан ряд исключений для мировых рынков.