В кабмине оценили запасы зимнего дизельного топлива в России

Новак заявил, что в РФ достаточно запасов зимнего дизельного топлива Фото: Иван МАКЕЕВ.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил журналистам, что в стране достаточно запасов зимнего дизельного топлива.

"Достаточно", - сказал Новак, отвечая на вопрос.

Как писал сайт KP.RU, также Новак сообщил, что боевики ВСУ ночью пытались атаковать российские НПЗ. Он уточнил, что ВСУ пытались ударить по трем НПЗ и одному газохимическому комплексу. При этом на одном из предприятий имеются небольшие повреждения.

25 октября вице-премьер РФ заявил, что Россия готова поставлять зарубежным партнерам столько дизельного топлива, сколько им потребуется, в пределах доступных экспортных объемов. Новак отметил, что Москва располагает возможностями для увеличения поставок нефтепродуктов на международные рынки. При этом конкретные объемы экспорта будут зависеть от потребностей иностранных покупателей.