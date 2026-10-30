Эмоциональный или физический голод: тренер назвала главные отличия

Чтобы снизить риск переедания, эксперт посоветовала питаться регулярно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Желание съесть шоколадку после тяжелого дня или перекусить от скуки не всегда говорит о настоящем голоде. Иногда так организм реагирует на стресс, тревогу или другие эмоции. Тренер Ольга Дерендеева-Куртова рассказала, по каким признакам можно отличить эмоциональный голод от физического. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Регулярно питайтесь, 3-4 раза в день, небольшими порциями, чтобы не допускать сильного чувства голода. Контролируйте уровень стресса – в этом помогут тренировки, медитации и дыхательные практики. Ешьте осознанно: тщательно пережевывайте еду, наслаждайтесь вкусом, чтобы не допустить «автоматического» переедания», – посоветовала эксперт.

По словам специалиста, эмоциональное переедание может быть связано со скукой, стрессом, унынием и одиночеством. В такие моменты сладкая и мучная пища дает быстрое ощущение облегчения. При этом жесткие диеты и сильные ограничения в питании могут только усилить проблему.

Чтобы снизить риск переедания, Дерендеева-Куртова посоветовала питаться регулярно – три-четыре раза в день, следить за уровнем стресса, высыпаться и не торопиться во время еды. Помочь могут тренировки, медитация и дыхательные практики. При регулярном переедании и потере контроля над питанием стоит обратиться к психологу или психотерапевту.

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