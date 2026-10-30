Ведущая Первого канала Лариса Суркова объявила о разводе после 30 лет брака

Лариса Суркова. Кадр из видео Первого канала

Ведущая Первого канала и психолог Лариса Суркова объявила о разводе с мужем после 30 лет брака. Об этом она рассказала в личных социальных сетях.

«Суд прошел. Развод состоялся. Теперь официально», - написала Суркова.

Телеведущая призналась, что оказалась в сложной ситуации и испытывает боль из-за официального расставания с супругом Павлом Сурковым. По словам Сурковой, в своих мыслях она постоянно возвращается назад, думая «что было не так, когда, и почему». Звезда Первого канала также рассказала, что не жила вместе с супругом последние 10 месяцев.

Пара воспитывала вместе семерых детей. Ранее Суркова уже рассказывала о своей семье. В 2010 году у свекрови телеведущей нашли рак, а после ее смерти, по словам Ларисы, муж начали пить и через время у него началась белая горячка. Все это привело к кризису в семье. По словам Ларисы, пара пыталась сохранить брак, но ни она, ни Павел уже не испытывали друг к другу таких же чувств, как раньше.