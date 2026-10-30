На трассах М7 и М8 ускорили скорость интернета

Автомобилисты и пассажиры, которые ездят по федеральным трассам М7 «Волга» и М8 «Холмогоры», смогут пользоваться более быстрым мобильным интернетом. Инженеры МегаФона установили свыше десяти новых базовых станций на оживленных выездах из Москвы, которые соединяют столицу с соседними регионами. Оборудование расширило зону покрытия и увеличило ёмкость сети.

Речь идёт о подмосковных отрезках Ярославского и Горьковского шоссе. На трассе М8 «Холмогоры» станции появились рядом с Мытищами и Королёвом, а на М7 «Волга» — около Балашихи. Каждый день этими дорогами пользуются москвичи и жители области, направляясь на работу, в командировки или на отдых. Здесь пересекаются местные и транзитные потоки, что создаёт дополнительную нагрузку на мобильную сеть.

О востребованности интернета на этих направлениях говорит объём переданных данных. По данным аналитиков мобильного оператора, с начала осени на подмосковных участках М7 и М8 абоненты израсходовали более 10 Тб мобильного трафика. Это сопоставимо с 68 тысячами часов прослушивания музыки в высоком качестве.

«Федеральные трассы — это настоящие артерии, связывающие между собой всю страну. Мы уделяем особое внимание развитию сети на таких направлениях. Благодаря строительству новых базовых станций на участках М7 и М8 скорость мобильного интернета достигает 110 Мбит/с. Это позволяет абонентам пользоваться привычными цифровыми сервисами и оставаться на связи во время поездок», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры мобильного оператора в Москве Тимур Фахрутдинов.