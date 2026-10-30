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НовостиПроисшествия30 октября 2026 13:00

В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств на улице Донбасской

Жителей Брянска призвали сохранять спокойствие и быть осторожными
Анна АДАМАЙТЕС
В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств на улице Донбасской

В Брянске подтвердили обнаружение взрывных устройств на улице Донбасской

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

30 октября в канале оперативной информации правительства Брянской области в MAX подтвердили, что в районе улицы Донбасской в Бежицком районе Брянска были обнаружены взрывные устройства.

При этом власти уведомили, что сведения о других взрывных устройствах в прочих районах города не подтверждаются. Жителей призвали сохранять спокойствие, соблюдать осторожность и ориентироваться на официальные сообщения.

Ранее KP.RU писал, что 30 октября Брянск подвергся атаке беспилотников, с которых сбросили взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов. Губернатор Егор Ковальчук сообщил о перекрытии движения на улицах Донбасской и Металлургов, где работали оперативные службы.

Власти Брянской области предупреждали о дистанционном сбросе взрывных устройств с вражеских беспилотников. Губернатор Егор Ковальчук объяснял, что такие предметы могут срабатывать при прикосновении или приближении к металлическим объектам.