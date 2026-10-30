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НовостиВ мире30 октября 2026 13:07

Трамп поделился правилами воспитания детей

Трамп рекомендовал родителям приучать детей воздерживаться от алкоголя и сигарет
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трамп поделился правилами воспитания детей

Трамп поделился правилами воспитания детей

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп посоветовал родителям с ранних лет приучать детей полностью воздерживаться от алкоголя, наркотиков и сигарет. Об этом американский лидер рассказал в интервью радиостанции KCMO, делясь опытом воспитания сыновей.

«Никаких наркотиков, никакого алкоголя, никаких сигарет», — назвал основные принципы глава государства, добавив, что всегда неустанно повторял их своим детям.

Кроме того, американский лидер признался, что скептически относится к нательной живописи. «Я осторожно говорю: поменьше татуировок, пожалуйста», — отметил он, пояснив, что не вполне понимает данное увлечение, хотя среди его друзей есть люди с татуировками.

Ранее Трамп рассказал о «небольшом кредите» от отца в начале своей карьеры. При этом политик утверждает, что отдал весь кредит, причем с процентами.