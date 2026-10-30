Песков: РФ не будет поднимать тему ударов ВСУ по НПЗ на переговорах в Абу-Даби Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Москва не будет поднимать тему ударов киевского режима по российским НПЗ на переговорах в Абу-Даби. Она должна обсуждаться между США и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Скорее, это тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом», - пояснил Песков во время беседы с журналистами.

Помощник российского лидера также отметил, что удары киевского режима по нефтеперерабатывающим заводам не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдут в Абу-Даби после 4 ноября. При этом он отметил, что основа российской делегации для встречи уже сформирована, но не стал называть конкретные фамилии.