В США назвали причину проблем с обороноспособностью Украины Фото: REUTERS.

Отказ Владимира Зеленского от проведения президентских выборов и высокий уровень коррупции серьезно расшатывают обороноспособность Украины и подрывают доверие граждан к власти. Об этом пишет американское издание The Federalist.

«Украине следует провести давно откладываемые президентские выборы, которые станут референдумом о власти Зеленского, ее коррупции и неспособности эффективно защитить страну», — сказано в публикации.

Автор статьи отмечает, что с начала конфликта государство погрязло в злоупотреблениях, а криминальные структуры фактически срослись с действующим режимом.

В материале подчеркивается, что растущий дефицит желающих служить в рядах украинской армии стал прямым следствием нарушения конституционных норм. По мнению обозревателей, отсутствие легитимного мандата у руководства лишает граждан мотивации рисковать жизнью ради правительства, утратившего доверие населения.

«Люди не хотят рисковать жизнями — своими и своих детей — ради морально прогнившего правительства», — подчеркивается в статье.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что в Украине сложилась напряженная ситуация из-за принудительного призыва в армию. Она отметила рост недоверия к правительству и хаос на улицах.