Песков: Атаки ВСУ на НПЗ не ставят под вопрос проведение трехсторонней встречи Фото: REUTERS.

Атаки украинских боевиков на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) не ставят под вопрос проведение трехсторонних переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет", - отметил пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, ставят ли атаки на НПЗ под вопрос проведение нового раунда переговоров по урегулированию на Украине.

Как писал сайт KP.RU, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что прошлой ночью ВСУ в очередной раз пытались атаковать при помощи беспилотников три российских НПЗ и один газохимический комплекс. По его словам, на одном из предприятий имеются небольшие повреждения, а в целом ПВО сработала хорошо.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил о неминуемой реакции России на атаки ВСУ по НПЗ, а также объектам логистики и энергетики. Изначально в Москве не рассчитывали на подобные шаги противника, однако теперь Россия начала давать ответ.