Авербух иронично отреагировал на попадание в антироссийскую базу ГУР Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Прославленный хореограф и поставновщик Илья Авербух с иронией прокомментировал новость о том, что его имя появилось в базе данных Главного управления разведки Минобороны Украины. Поводом для включения серебряного призера Олимпиады в список стало в том числе посещение Крыма. Хореограф назвал такой подход непрофессиональным.

«Я не посещаю Крым как турист! В Крыму за последние шесть лет я построил три ледовых центра в Симферополе, Керчи и Евпатории, в которых занимается множество детей. Я не просто посещаю Крым — я работаю там», — уточнил хореограф в беседе с RT.

В списке украинского ГУР оказался не только Авербух. Туда же внесли двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и еще семь российских фигуристов. Составители базы призывают отстранять этих спортсменов от соревнований и исключать из спортивных федераций.