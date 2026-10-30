Гендиректор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев погиб при атаке БПЛА ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ.

В результате атаки украинского беспилотника погиб генеральный директор Донецкой железной дороги Игорь Лебезнев. Об этом 30 октября сообщили региональные власти.

«Сегодня не стало депутата Харцызского городского совета Игоря Викторовича Лебезнева. Жизнь Игоря Викторовича трагически оборвалась от полученных ранений в результате удара БПЛА ВСУ по гражданским объектам», — написала администрация городского округа Харцызск во «ВКонтакте».

Генеральный директор ГУП «Донецкая железная дорога» Игорь Лебезнев прошел путь от рядового специалиста до руководителя крупнейшего перевозчика региона, он неоднократно организовывал сложные восстановительные работы на объектах инфраструктуры Донбасса.

На посту главы магистрали Лебезнев курировал интеграцию железных дорог ДНР в общероссийскую транспортную сеть, отвечал за бесперебойную доставку гуманитарных грузов и восстановление разрушенных обстрелами путевых участков и станций.

Ранее KP.RU писал, ВСУ пытались атаковать ударным беспилотником FP-2 железнодорожный узел под Донецком. Боевая часть дрона весила около 40 килограммов, однако взрывотехникам удалось обнаружить и уничтожить боеприпас.