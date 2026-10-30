Холли Берри лишили права оставлять сына на ночь: всё из-за её агрессии к ребёнку Фото: REUTERS.

Суд временно передал основную опеку над 13-летним Мэйсео, сыном Холли Берри и Оливье Мартинеса, отцу подростка. Об этом сообщает TMZ. Актриса добивалась сохранения прежнего формата 50/50, но судья её требование отклонил. Пока это промежуточное решение — окончательно вопрос воспитания обсудят в ноябре.

Главное последствие для звезды «Женщины-кошки»: теперь она не может оставлять сына у себя на ночь. При этом голос Берри в ключевых вопросах жизни Мэйсео сохраняется, а при разногласиях с бывшим мужем за ней остаётся решающее слово. То есть из процесса её не вычеркнули, но серьёзно потеснили.

Сам конфликт разгорелся после заявления Мартинеса: он утверждал, что Берри схватила тогда ещё 12-летнего сына за шею во время игры в VR. Актриса всё отрицает и говорит, что в тот день просто возникло недопонимание, без всякого физического насилия. Мэйсео давал показания на закрытом заседании — и Холли пыталась этого не допустить, мол, отец мог подготовить мальчика.