Сексолог назвала неожиданную черту женщин, которая нравится мужчинам

Сексолог объяснила, что мужчины ценят в чувстве юмора женщин. Фото: ИВАНОВА Диана.

Громкий смех не всегда помогает привлечь внимание противоположного пола. Гораздо важнее то, какие качества стоят за ним. Мужчин может привлекать в женщинах умение смеяться над их шутками, а женщин – сочетание уверенности и доброты в мужчинах, рассказала психолог и сексолог Александра Миллер. Об этом пишет aif.ru.

«Мужчин привлекает в женщинах не «громкий смех», а способность смеяться над их шутками», – отметила эксперт.

По словам Миллер, женщины обращают внимание не только на уверенность мужчины, но и на его отношение к окружающим. Громкий смех может восприниматься как признак раскованности, однако гораздо важнее, умеет ли человек посмеяться над собой, проявить доброту и уступить в нужный момент.

Сексолог добавила, что мужчины, в свою очередь, ценят отзывчивость женщины на их юмор. По ее словам, способность понимать шутки партнера и искренне над ними смеяться может играть роль в возникновении взаимной симпатии.

Ранее антрополог Хелен Фишер объяснила, сколько раз человек может по-настоящему влюбиться в течение жизни и почему сильное чувство сопровождается мощными гормональными изменениями.