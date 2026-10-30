Лантратова: Гуманитарная миссия в Алешках прошла без инцидентов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области прошла без инцидентов. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

«Все прошло без каких-либо инцидентов. <...> Спасибо нашим военным, которые все это обеспечили», - сообщила Лантратова в видео, опубликованном в личном канале а мессенджере MAX.

Яна Лантратова объявила о завершении гуманитарной миссии в Алешках

По словам омбудсмена, обе стороны отметили высокую организацию процесса. Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках уже завершается.

Сейчас конвой гумпомощи уже находится в крымском Армянске. В город были доставлены продукты питания, средства гигиены, топливо для генераторов, а также лекарства, включая антибиотики и инсулин.

Колонны с эвакуированными жителями Алешек будут направлены как в регионы РФ, так и на Украину. Людей распределяют по автобусам в зависимости от выбранного направления.