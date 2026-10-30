В бюджете Адыгеи на ближайшие три года социальные обязательства в приоритете

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

Кабинет министров Республики Адыгея сегодня рассмотрел проект республиканского бюджета на 2027-й и два последующих года.

Ключевые показатели трёхлетнего бюджета — ожидаемые доходы, налоговые и неналоговые поступления, расходную часть, дефицит и госдолг — озвучил вице-премьер, министр финансов Республики Адыгея Виктор Орлов.

Приоритет бюджетной политики, акцентировал Глава региона Мурат Кумпилов — финансирование развития социальной сферы и ведущих отраслей экономики для выполнения национальных целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным на период до 2030 и 2036 годов. Свыше 60% расходов по-прежнему имеют социальную направленность: образование, здравоохранение, социальная политика и поддержка граждан. В первую очередь средства будут направлены на оплату труда, социальные выплаты, стипендии, помощь отдельным категориям жителей, участникам СВО и их семьям.

Министр финансов подчеркнул, что при формировании бюджета главными задачами были устойчивость и сбалансированность всех уровней бюджетной системы республики, безусловное исполнение социальных обязательств перед населением при сохранении качества управления государственными финансами.

В проект бюджета на 2027 год заложены ассигнования на 24 государственные программы. В целом на бюджетный цикл 2027–2029 годов предусмотрено финансирование 9 национальных проектов. Значительные суммы заложены в рамках бюджетных инвестиций. Объём дорожного фонда в 2027 году планируется увеличить на 48,2%.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы государственного регулирования торговли и контрольной работы жилищной инспекции. Руководитель Управления госинспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатацией жилищного фонда региона Илона Кравцова сообщила, что за пошлый год и девять месяцев текущего проведено 257 проверок, выявлено 649 нарушений — преимущественно в части содержания общего имущества, начисления платы за ЖКУ и качества услуг. Наибольшее число жалоб поступило из Тахтамукайского района и Майкопа. Сумма наложенных штрафов превысила миллион рублей, выдано 335 предостережений, потребителям сделан перерасчёт почти на триста тысяч рублей.

Премьер-министр Анзаур Керашев дал поручение усилить контрольно-надзорную деятельность и разъяснительную работу с жителями, чтобы граждане понимали, на что расходуются средства за жилищно-коммунальные услуги и насколько добросовестно управляющие компании исполняют обязательства перед собственниками жилья.