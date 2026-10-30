Может ли бактерия из желудка влиять на кишечник: что выяснили исследователи

Ученые предполагают, что бактерия может влиять на работу иммунной системы. Фото: Giovanni Cancemi / Shutterstock / Fotodom

Инфекцию Helicobacter pylori связывают не только с гастритом и язвой, но и с возможным повышением риска развития рака кишечника. Международное исследование показало связь между присутствием бактерии и колоректальным раком. Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин рассказал об его результатах. Об этом пишет aif.ru.

«Исследователи объединили медицинские данные более чем 48 миллионов человек из 43 ранее проведенных исследований. Это не маленькая выборка и не единичный эксперимент, а попытка увидеть общую картину поверх стран, континентов и разных способов сбора данных. Результат оказался тревожным», – заявил медик.

Ученые предполагают, что бактерия может влиять на работу иммунной системы и состав кишечной микрофлоры. В результате меняется защита слизистой оболочки и активируются процессы, которые потенциально способствуют развитию опухолей. При этом речь не обязательно идет о прямом воздействии бактерии на кишечник.

Авторы работы подчеркивают, что обнаруженная связь пока не доказывает, что Helicobacter pylori непосредственно вызывает рак кишечника. Для подтверждения этой гипотезы нужны дополнительные исследования. По имеющимся данным, возможный защитный эффект от лечения инфекции может проявляться лишь спустя примерно 10 лет.

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