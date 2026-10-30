Владимир Путин провел встречу с президентом ЦАР Туадерой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном-Арканжем Туадерой. Напомним, что в Москве 28-29 октября проходил саммит «Россия - Африка», на который прибыли лидеры и представители ряда африканских государств.

«В вашей столице создана ассоциация выпускников советских и российских вузов. Действует культурный центр «Русский дом» и Центр открытого образования на русском языке», - заявил Путин, обращаясь к коллеге.

По словам президента РФ, Москва высоко ценит внимание ЦАР к этим вопросам. Страны активно развивают гуманитарные связи, сохраняют возможности для роста торгово-экономических связей.

Отмечается, что президент ЦАР назвал исключительной организацию третьего саммита «Россия - Африка».

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин в Кремле провел встречу с председателем Суверенного Совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом.