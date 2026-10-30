Мурат Кумпилов поставил задачи новому детскому омбудсмену Адыгеи

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

Татьяна Мельниченко назначена на пост Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Адыгея — соответствующий указ Глава региона подписал 29 октября 2026 года. А сегодня Мурат Кумпилов провёл с новым омбудсменом рабочую встречу.

Глава республики поздравил Татьяну Мельниченко с назначением и определил главные направления её деятельности по защите интересов детей.

Мурат Кумпилов акцентировал, что деятельность органов власти и аппарата детского омбудсмена должна полностью соответствовать задачам Президента РФ Владимира Путина по улучшению демографической ситуации. В регионе уже действует широкий комплекс мер помощи, среди которых ипотечная поддержка, выплаты молодым и студенческим семьям, мамам до 26 лет. Также работает блок мер для многодетных семей и семей участников СВО. Открыть собственное дело помогает социальный контракт, в каждом муниципалитете работают пункты проката товаров для новорождённых. По инициативе руководства республики бизнес внедряет корпоративные программы поддержки сотрудников с детьми.

Фото: пресс-служба Главы Республики Адыгея

Среди приоритетных задач — защита прав и законных интересов детей, оперативное реагирование на обращения граждан. Также в фокусе внимания — помощь семьям участников СВО и семьям в трудной жизненной ситуации, поддержка молодых и малообеспеченных семей, детей-сирот.

Большое внимание в регионе уделяется профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия, чтобы минимизировать число детей, воспитывающихся вне семьи. Для этого в республике функционируют кабинеты ранней помощи детям до трёх лет и кризисная служба, создана сеть отделений по профилактике социального сиротства на базе Семейных МФЦ.

Кроме того, в Адыгее реформирована система опеки и попечительства: с прошлого года полномочия переданы на региональный уровень. По итогам минувшего года Адыгея вошла в топ-10 субъектов РФ по оценке ситуации в сфере социального сиротства.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность системного взаимодействия с профильными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления, образовательными и социальными учреждениями. Особое значение имеет работа непосредственно на местах, своевременное выявление проблем и поиск конкретных решений в интересах каждого ребёнка.

Отдельно была отмечена необходимость открытого диалога с жителями региона, внимательного отношения к обращениям родителей и законных представителей несовершеннолетних.