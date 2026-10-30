Посол Барбин: Россия доведёт до конца расследование подрыва «Северных потоков» Фото: REUTERS.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва не собирается останавливаться на полпути в расследовании подрыва «Северных потоков». В интервью ТАСС дипломат подчеркнул: работа продолжится, пока не будут установлены все обстоятельства теракта.

«Продолжаем контакты с датской стороной для получения правовой помощи по этому уголовному делу и побуждения Копенгагена к безусловному выполнению своих юридических обязательств в соответствии с международными конвенциями по борьбе с терроризмом, участником которых Дания является», — уточнил дипломат.

Напомним, президент Владимир Путин на саммите ФСЭГ назвал случившееся прямыми террористическими актами против российских газопроводов в Европу. «Они взорваны», — констатировал глава государства. Тогда же он дал понять, что Россия будет добиваться правды.