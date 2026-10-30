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НовостиЗдоровье30 октября 2026 20:11

Диетолог перечислила продукты, которые обязательно есть осенью каждый день

Диетолог Стародубова посоветовала ежедневно съедать 400 граммов овощей
Валентина БРЫКАЛИНА
Диетолог Стародубова посоветовала ежедневно съедать 400 граммов овощей

Диетолог Стародубова посоветовала ежедневно съедать 400 граммов овощей

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Активное долголетие во многом зависит от рациона человека. Об этом aif.ru сообщила диетолог Антонина Стародубова:

"Большинство из нас проводят на морозе немного времени, значимо увеличивать калорийность рациона не стоит. Доля жиров должна составлять 30% от общей суточной калорийности. Важнее соотношение жирных кислот", - сказала она.

По ее словам, ненасыщенные жиры в приоритете (растительные масла холодного отжима и орехи), они благотворно влияют на уровень холестерина и защищают мембраны клеток.

Также специалист рекомендовала ежедневно употреблять 400 г овощей, фруктов, продуктов из цельного зерна, бобовых. Они богаты витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации липидного обмена и уровня холестерина в крови.

Life.ru рассказал, что капуста является очень ценным овощем, содержащим большое количество клетчатки и витаминов. При этом капуста низкокалорина и дает значительный объем.