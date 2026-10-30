Диетолог перечислила продукты, которые обязательно есть осенью каждый день

Диетолог Стародубова посоветовала ежедневно съедать 400 граммов овощей Фото: Андрей ЦЫГАНОВ.

Активное долголетие во многом зависит от рациона человека. Об этом aif.ru сообщила диетолог Антонина Стародубова:

"Большинство из нас проводят на морозе немного времени, значимо увеличивать калорийность рациона не стоит. Доля жиров должна составлять 30% от общей суточной калорийности. Важнее соотношение жирных кислот", - сказала она.

По ее словам, ненасыщенные жиры в приоритете (растительные масла холодного отжима и орехи), они благотворно влияют на уровень холестерина и защищают мембраны клеток.

Также специалист рекомендовала ежедневно употреблять 400 г овощей, фруктов, продуктов из цельного зерна, бобовых. Они богаты витаминами, минеральными веществами и пищевыми волокнами, которые способствуют нормализации липидного обмена и уровня холестерина в крови.

Life.ru рассказал, что капуста является очень ценным овощем, содержащим большое количество клетчатки и витаминов. При этом капуста низкокалорина и дает значительный объем.