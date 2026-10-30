Стало известно, как кофе на самом деле влияет на желудок

Гастроэнтеролог Патюкова: кофе натощак вызывает проблемы с ЖКТ Фото: sebra/Shutterstock/Fotodom

Употребление кофе натощак зависит во многом от индивидуальных особенностей организма. Об этом aif.ru сообщила гастроэнтеролог Ольга Патюкова

По ее словам, вжно понимать, что кофе сам по себе не вызывает язвенную болезнь у здоровых людей.

"Но кофе стимулирует выработку соляной кислоты, независимо от того, есть в желудке еда или нет. Если пить кофе натощак, кислота напрямую раздражает слизистую желудка", - сказала она.

Специалист отметила, что здоровому человеку это не повредит, но, если пить крепкий кофе натощак регулярно, это будет создавать постоянную раздражающую нагрузку. При этом у людей с уже существующими проблемами ЖКТ или с повышенной чувствительностью желудка кофе натощак может вызывать изжогу, боль, дискомфорт или тошноту.

Life.ru рассказал, что крепкий кофе на голодный желудок, особенно слишком горячий, способен усилить дискомфорт и спровоцировать изжогу у чувствительных людей. Также неудачным сочетанием является кофе с алкоголем.