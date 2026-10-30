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НовостиПолитика30 октября 2026 20:24

В Киеве на энергообъекте прогремел взрыв: несколько районов погрузились во тьму

В Киеве зафиксировали перебои в подаче электроэнергии на фоне взрыва
Алина КОЧНЕВА
Киев

Киев

Фото: REUTERS.

Жители Киева сообщили о взрывах в городе вечером 30 октября. По данным украинского издания "Инсайдер", в нескольких районах столицы зафиксировали перебои в подаче электроэнергии.

Уточняется, что один из взрывов прогремел на энергообъекте. Всё происходит на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Сейчас в ряде районов Киева тотальный блэкаут. Официальных данных к настоящему моменту нет.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ночью 30 октября ВСУ атаковали три НПЗ на территории РФ. При этом он заверил, что удары по заводам не помешают обеспечению топливом внутреннего рынка страны. Вице-премьер России добавил, что государство предпринимает все необходимые меры по увеличению объемов добычи ресурсов.