В Киеве на энергообъекте прогремел взрыв: несколько районов погрузились во тьму

Киев Фото: REUTERS.

Жители Киева сообщили о взрывах в городе вечером 30 октября. По данным украинского издания "Инсайдер", в нескольких районах столицы зафиксировали перебои в подаче электроэнергии.

Уточняется, что один из взрывов прогремел на энергообъекте. Всё происходит на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Сейчас в ряде районов Киева тотальный блэкаут. Официальных данных к настоящему моменту нет.

Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что ночью 30 октября ВСУ атаковали три НПЗ на территории РФ. При этом он заверил, что удары по заводам не помешают обеспечению топливом внутреннего рынка страны. Вице-премьер России добавил, что государство предпринимает все необходимые меры по увеличению объемов добычи ресурсов.