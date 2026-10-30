В Госдуме хотят обязать маркетплейсы блокировать продавцов за неуплату налогов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутаты Госдумы предложили ввести новую обязанность для маркетплейсой — по задумке парламентариев, площадки должны будут блокировать продавцов по требованию налоговой службы. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на соответствующий документ.

"Предлагается разрешить ФНС приостанавливать прием заказов и размещение карточек товаров. Основаниями станут неявка продавца для дачи показаний либо непредставление документов по требованию инспекции", - сообщает издание.

Уточняется, что поручение о блокировке налоговая сможет направить одновременно всем маркетплейсам, на которых торгует продавец. А площадки должны будут отреагировать за два дня.

KP.RU сообщил, что 29 октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о налоге на сверхдоходы добывающих компаний. Налогом обложат прирост стоимости добытого сырья, если средняя рублевая цена на мировом рынке за период превысит показатель 2025 года минимум на 10 %. Общая ставка составит 30 %, для золотодобычи — 20 %.