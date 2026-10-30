Агроном Ганичкина: на зиму почву в саду нужно мульчировать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Агроном Октябрина Ганичкина дала советы, которые помогут дачникам подготовить сад к зиме. Она рекомендует обязательно провести мульчирование. Эта процедура помогает саду пережить зиму, сдерживает рост сорняков и может сократить численность некоторых вредителей к следующему сезону.

Но просто рассыпать торф вкруг кустов не стоит, прежде нужно подготовить почву. Для этого нужно прорыхлить верхний слой, тогда многие вредители и их личинки вымерзнут, пишет Life.ru.

После этого агроном советует рассыпать вокруг кустов красный или черный молотый перец, либо сухую горчицу. А уже затем укрыть землю питательным субстратом.

Слой мульчи может составлять 5–7 сантиметров, а в некоторых случаях достигать 10 сантиметров. Не стоит насыпать мульчу вплотную к основанию куста, нужно оставить свободный промежуток. Это поможет избежать избыточного увлажнения коры.

Мульчирование помогает решить сразу несколько задач. Оно задержит рост сорняков, защитит корневую систему от перепадов температур и сохранит влагу в почве.

Осенние работы на даче закладывают основу будущего урожая, поэтому важно провести их до наступления холодов, рассказал агроном Николай Бессарабов. Лучшее время для основных работ, по словам эксперта, наступает после листопада, пока сохраняются положительные температуры. В этот период можно провести профилактические обработки, подготовить грядки и позаботиться о многолетних культурах, пишет Lenta.ru.