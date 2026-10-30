Кардиолог перечислила необходимые для здоровья сердца продукты

Кардиолог Лысакова: средиземноморская диета снижает риск болезней сердца Фото: Евгения ГУСЕВА.

Средиземноморская диета помогает снизить риск некоторых серьезных заболеваний. Об этом NEWS.ru заявила кардиолог Юлия Лысакова.

Она отметила, что определенный тип питания способен значительно снизить риски инфарктов, инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Самая полезная для здоровья — средиземноморская диета.

"В ее основе лежат растительные продукты, а животные жиры сведены к минимуму. Овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена, цельнозерновые продукты и оливковое масло первого отжима", - сказала специалист.

Также, по ее словам, в рационе умеренно присутствуют рыба и морепродукты, птица, яйца и молочные продукты.

Aif.ru рассказал, что поддерживать иммунитет можно не только с помощью приема витаминов. Существует пять повседневных привычек, которые помогают организму эффективнее противостоять инфекциям. При этом главной из них является регулярная физическая активность. Умеренным нагрузкам стоит уделять внимание от 10 до 30 минут в день.