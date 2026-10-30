Российский Красный Крест заявил о помощи приграничью на сумму более 96 млн рублей

Глава РКК Савчук заявил, что организация помогла 133 тысячам жителей приграничья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский Красный Крест в 2026 году оказал помощь более чем 133 тысячам жителей приграничных регионов РФ. Общая сумма поддержки составила порядка 96 миллионов рублей. Об этом известил глава РКК Павел Савчук в интервью ТАСС.

Он уточнил, что организация оказывает помощь людям в тяжелой жизненной ситуации. Они столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций в своих регионах, добавил председатель РКК.

"Предоставляем продукты, питьевую воду, одежду, средства гигиены, детские и школьные принадлежности, помогаем с постельным бельем и бытовой техникой, предоставляем денежные выплаты и ваучеры", - пояснил Павел Савчук.

В Брянской области в отделении РКК оказали помощь попавшему под обстрел иностранному водителю. Он оказался под ударом БПЛА на трассе. Мужчина остался в чужой стране с травмами, без паспорта и средств. Сотрудники регионального РКК предоставили пострадавшему всё необходимое и помогли вернуться на родину.