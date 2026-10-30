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НовостиОбщество30 октября 2026 21:56

Российский Красный Крест заявил о помощи приграничью на сумму более 96 млн рублей

Глава РКК Савчук заявил, что организация помогла 133 тысячам жителей приграничья
Алина КОЧНЕВА
Глава РКК Савчук заявил, что организация помогла 133 тысячам жителей приграничья

Глава РКК Савчук заявил, что организация помогла 133 тысячам жителей приграничья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский Красный Крест в 2026 году оказал помощь более чем 133 тысячам жителей приграничных регионов РФ. Общая сумма поддержки составила порядка 96 миллионов рублей. Об этом известил глава РКК Павел Савчук в интервью ТАСС.

Он уточнил, что организация оказывает помощь людям в тяжелой жизненной ситуации. Они столкнулись с последствиями чрезвычайных ситуаций в своих регионах, добавил председатель РКК.

"Предоставляем продукты, питьевую воду, одежду, средства гигиены, детские и школьные принадлежности, помогаем с постельным бельем и бытовой техникой, предоставляем денежные выплаты и ваучеры", - пояснил Павел Савчук.

В Брянской области в отделении РКК оказали помощь попавшему под обстрел иностранному водителю. Он оказался под ударом БПЛА на трассе. Мужчина остался в чужой стране с травмами, без паспорта и средств. Сотрудники регионального РКК предоставили пострадавшему всё необходимое и помогли вернуться на родину.