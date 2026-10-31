В Минобрнауки сообщили о завершении строительства кампуса филиала СПбГУ в Каире

Здание филиала СПбГУ в Каире. Фото: пресс-служба университета

В Каире завершилось строительство кампуса филиала Санкт-Петербургского государственного университета. Он позволит дополнительно принять на обучение пять тысяч студентов. Так проинформировал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский в диалоге с ТАСС.

Он рассказал, как выглядит новый кампус. По данным заместителя главы Минобрнауки, это три здания площадью 45 тысяч квадратных метров.

Филиал СПбГУ в Каире открыли в 2023 году. Он приступил к работе по программам обучения "Лечебное дело", "Стоматология" и "Фармация".

Константин Могилевский отметил положительную тенденцию. Он сообщил, что количество студентов из Африки в российских вузах стремительно растет. Сейчас в России учится не менее 40 000 иностранцев из этого региона.