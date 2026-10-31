ВС России за сутки уничтожили около 1220 боевиков ВСУ на разных направлениях Фото: REUTERS.

Потери Вооруженных сил Украины за минувшие сутки составили порядка 1220 военнослужащих на разных направлениях специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, такие потери украинские войска понесли в результате действий российских группировок войск в зоне проведения СВО.

Накануне Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ на разных участках передовой. В зоне ответственности группировки «Центр» украинская армия потеряла свыше 340 военнослужащих, «Север» — более 260, а «Запад» — свыше 220. Кроме того, российские военные уничтожили несколько бронемашин, артиллерийских орудий и станций радиоэлектронной борьбы противника.

Также 30 октября российское оборонное ведомство отчиталось о двух массированных и девяти групповых ударах по военным объектам Украины за неделю. В период с 24 по 30 октября были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические центры и объекты инфраструктуры, используемые ВСУ. Под удары также попали места сборки и хранения беспилотников, безэкипажных катеров и пункты временного размещения украинских подразделений.