Составлен портрет среднестатистического должника в России: где живет и о каких суммах речь

Глава ФССП Аристов: 144 тысячи рублей - средний размер долга из базы приставов Фото: Артем КИЛЬКИН.

Средний размер задолженности по исполнительным производствам в России составляет порядка 144 тысяч рублей. Об этом ко Дню судебного пристава рассказал директор ФССП — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

«Сегодня среднестатистический должник по исполнительному производству в России — это мужчина в возрасте 30–50 лет, проживающий в основном в областных центрах или крупных городских агломерациях», — рассказал глава ведомства в интервью ТАСС.

Аристов уточнил, что мужчины составляют 63,8% от общего числа должников, а сумма их задолженности достигает почти 80% от общего объема долгов, взыскиваемых с физических лиц. Директор ФССП также отметил, что большинство должников активно пользуются мобильной связью и сервисами госуслуг, но при этом в основном не имеют отсрочки или рассрочки по исполнительным документам.

Накануне ФССП предупредила о письмах от мошенников, выдающих себя за приставов. Злоумышленники таким образом рассылают письма с вредоносным ПО