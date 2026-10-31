«Единая Россия» выступила за системную поддержку учителей-наставников

Время на наставничество необходимо выделять не в ущерб основной школьной программе, а также оплачивать учителям дополнительную нагрузку, считают в партии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Поддержка молодых учителей в школах должна стать системной, заявил заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Афанасьев. При этом работа педагогов-настаников должна вестись не в ущерб основной школьной программе, и ее необходимо дополнительно оплачивать, считают в партии.

По словам Дмитрия Афанасьева, в школах сегодня трудятся свыше 230 тысяч педагогов моложе 35 лет – более 22% от общего числа учителей. В ближайшие годы доля молодых преподавателей значительно вырастет.

Начинающим учителям нужно время, чтобы освоиться и привыкнуть к своим обязанностям. Это непростой период и для самих новичков, и для их коллег, которым необходимо ввести неопытного специалисты в курс дела.

«Первые годы работы требуют практической помощи и возможности перенимать опыт старших коллег. Для этого можно закреплять за молодым учителем опытного коллегу, проводить совместное планирование уроков, разбирать сложные ситуации и обсуждать результаты посещённых занятий», - рассказал Дмитрий Афанасьев.

Парламентарий подчеркнул, что наставничество – это отдельный труд, и на него необходимо выделять дополнительное время. Нагрузка учителей-наставников в школах обязательно должна оплачиваться.

«Единая Россия» уже добилась законодательного закрепления наставничества в Трудовом кодексе - оно официально признано оплачиваемой трудовой функцией. Выплаты педагогам-наставникам действуют в 63 регионах, причём в 26 субъектах предусмотрены отдельные стимулирующие за наставническую деятельность», - отметил Дмитрий Афанасьев.

Народная программа «Единой России» предусматривает активную поддержку и развитие наставничества. В партии считают важным масштабировать наиболее успешные практики поддержки учителей, внедряя их в разных регионах.

«Теперь важно, чтобы законодательные решения превращались в работающие механизмы, где начинающий педагог получает регулярную помощь, а наставник — ясные инструменты для этой работы. Кадровый дефицит невозможно решить одним набором молодых специалистов. Нужно создать условия, при которых учитель сможет уверенно начать карьеру и захочет продолжить её в школе», - подчеркнул Дмитрий Афанасьев.